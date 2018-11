O desempenho de Jonas e Lewandowski: matadores em plano oposto

Golos é aquilo que Bayern e Benfica precisam hoje para atingir os seus objetivos. Com mais jogos e sucesso na prova, o atacante dos bávaros, que tem 21 golos em casa, leva quatro este ano. O Pistolas marcou um

Lewandowski e Jonas são dois goleadores de créditos firmados e confirmados mas, ao jogo de hoje, chegam com registos, pelas respetivas equipas, que os afastam diametralmente um do outro. No que diz respeito à Liga dos Campeões há um demolidor ascendente do internacional polaco quando comparado ao colega brasileiro no aspeto que mais distingue avançados: o golo. No frente a frente de matadores, Lewandowski esmaga na prova milionária, com 32 golos em 48 presenças, o que vale uma média de 0,67 tentos por partida. A resposta do Pistolas fica manchada pelo facto de nunca ter marcado como visitante na Champions pelas águias, o que reforça um saldo geral fraco: com apenas três golos em 17 partidas, o canarinho tem uma média de 0,18 tiros certeiros por encontro.

Mesmo com os sinais de crise a pairarem sobre o Bayern de Munique e que até têm vindo a colocar o técnico Niko Kovac na linha de fogo - e do despedimento - nas últimas semanas, Lewandowski mantém um alto nível de rendimento. Na presente temporada, com 17 partidas nas pernas, o avançado da formação alemã leva 15 golos, quatro deles na Liga dos Campeões, distribuídos em parte igual entre casa e fora. O Benfica já foi vítima do polaco no jogo da Luz, que marcou um golo, tendo o AEK consentido os restantes três, dois deles em Munique. É, aliás, em terras bávaras que Lewandowski se mostra mais letal quando em modo Champions: nos 24 compromissos pelos bávaros na Allianz Arena leva 21 golos, quase numa média de um por partida. Recorde-se ainda que o camisola 9 do Bayern também já fez um bis ao FC Porto em 2014/15, no 6-1 aplicado aos dragões nos "quartos" da competição máxima de clubes na Europa.

Da parte de Jonas - que chega a Munique em forma, fruto dos quatro jogos seguidos a marcar -, a veia goleadora interna tem sido a sua imagem de marca, mas a mesma contrasta vivamente com a "secura" europeia. Para lá do já referido nulo de aproveitamento nas nove partidas em que jogou pelas águias como visitante, o camisola 10 encarnado também tem voado baixo na Luz. Apesar de ter marcado na última partida caseira, no 1-1 frente ao Ajax, o Pistolas tem contribuído pouco para a faturação das águias na Liga dos Campeões em casa: em quatro temporadas de águia ao peito esteve em oito partidas, onde somou os seus únicos três golos.