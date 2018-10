"O Benfica só ganhou ao FC Porto por três vezes na Luz. O problema não é só meu"

Rui Vitória pediu "respeito" pelo trabalho desenvolvido no Benfica.

Não vencer o Porto: "Nas provas que disputei enquanto treinador do Benfica juntamente com Porto e Benfica ganhei seis títulos. O Porto e o Sporting ganharam dois. Estou um bocado farto destas faltas de respeito. O Estádio da Luz tem 15 anos e o Benfica só ganhou ao Porto por três vezes. O problema não é do Rui Vitória. É do Jorge Jesus, do Quique Flores, do Camacho, do Fernando Santos, não é só meu. Em 25 anos de Champions, o Benfica só passou a fase de grupos duas vezes e duas delas foram sob o meu reinado".

Conquistas de Rui Vitória: "Perguntem ao Porto se não preferia ter seis títulos em vez das vitórias que tem em nossa casa. Há anos que não se ganhava o "tri" e eu ganhei, há anos que não se via o "tetra" e eu consegui. Não se metiam tantos portugues a jogar de início e eu fiz isso. Não iam tantos jogadores às seleções e eu consegui com que fossem. Respeitem o meu trabalho, da minha equipa técnica, dos jogadores e da estrutura do Benfica. O nosso trabalho tem de ser altamente reconhecido".

Confiança na vitória: "Amanhã há três pontos para ganhar e vamos ganhá-los. É essa a mina crença".

Análise ao jogo: "Benfica tem de ser uma equipa muito rigorosa, concentrada, competitiva e ambiciosa. Vamos jogar um clássico e estes jogos precisam de grandes níveis de concentração. São os pequenos pormenores que vão fazer a diferença. Temos pela frente um adversário forte, mas queremos ganhar".

Lugar de Jardel: "Não vou dizer quem via jogar no lugar de Jardel. Os jogadores já sabem que vai jogar e todos eles têm condições para jogar, estão todos preparados. O Gabriel também está apto e foi convocado".