Newcastle prepara novo ataque ao Benfica por alvo antigo

Lisandro já esteve nos planos de Rafa Benítez no último defeso, mas o negócio não avançou porque o emblema inglês não se mostrou disponível para ultrapassar os dez milhões de euros esperados pelas águias.

O Newcastle poderá voltar à carga por Lisandro já durante o mercado de janeiro, estando a avaliar vários nomes como potenciais reforços, com o do central argentino das águias a constar em posição privilegiada para ser, novamente, atacado.

Alvo antigo dos "magpies", central argentino não entra nas contas principais de Rui Vitória e, jogando com esse facto, os ingleses equacionam apresentar proposta

A situação atual de Lisandro no Benfica, como ainda ontem foi destacado pela imprensa inglesa, apresenta-se como mais um dado a potenciar o interesse dos "magpies" em contar com o central argentino, cuja dupla nacionalidade espanhola lhe abre com maior facilidade as portas do futebol inglês. Depois de ter beneficiado da lesão de Jardel para somar quatro jogos como titular, o camisola 2 das águias foi ultrapassado pelo brasileiro e ainda pelo jovem Rúben Dias, tendo deixado de ser sequer considerado para as primeiras escolhas de Rui Vitória.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Deste modo, ganha força a intenção do Newcastle em garantir o jogador que já esteve nos planos do técnico Rafa Benítez no último mercado de transferências. Então, e sem liquidez para investir, o atual nono classificado da Premier League não se disponibilizou para superar a fasquia dos dez milhões de euros colocada pelas águias, cenário que poderá alterar-se com a desvalorização atual do defesa.