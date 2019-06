Negócio está fechado: Helton Leite reforça a baliza do Benfica

O guarda-redes chegará à Luz vindo do Boavista, onde só deixou de ser titular devido a uma lesão grave.

O Benfica tem tudo acertado para assinar com Helton Leite, guarda-redes brasileiro que, na última temporada, foi o habitual titular no Boavista - tinha contratado até 2021.

O brasileiro jogou na equipa do Bessa uma temporada e destacou-se, além das qualidades entre os postes, pela elevada estatura: 1,96 metros. Na época passada, sofreu sete golos dos encarnados

Segundo O JOGO apurou, o acordo entre as partes está atingido, devendo em breve a contratação ser oficializada. Com 28 anos, Helton Leite apresenta-se na Luz para fazer concorrência a Vlachodimos na temporada de 2019/20. O "keeper" é filho de João Leite, guarda-redes que teve uma breve passagem pelo Vitória de Guimarães em 1989, mas que se tornou numa das grandes figuras do Atlético Mineiro entre os anos 70 e 90 do século passado. Aliás, foi nas escolas de formação do Galo que fez as primeiras defesas e se lançou no futebol. Antes de se apresentar no Boavista, na última época, esteve em clubes como Botafogo e São Caetano.

No clube do Bessa, o guardião brasileiro participou em 24 jogos, somando 2160 minutos de competição e destacando-se pela sua envergadura física (1,96 metros), além das qualidades entre os postes. Mesmo perante a oposição do veterano Rafael Bracali, Helton Leite foi indiscutível no onze boavisteiro até fevereiro, onde sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, razão pela qual falhou o resto da temporada. Participou nos dois jogos contra o Benfica para o campeonato, tendo sofrido sete golos no total.