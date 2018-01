Nápoles em Lisboa por Grimaldo

Diretor desportivo do emblema italiano deslocou-se à capital portuguesa para fechar a contratação do lateral

Já com o processo da transferência de Grimaldo bem encaminhada e em fase adiantada, nas últimas horas, as negociações entre Benfica e Nápoles intensificaram-se. Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do emblema italiano, deslocou-se a Lisboa para tratar da transferência do lateral-esquerdo diretamente com os dirigentes encarnados. Há muito identificado como alvo do líder da Serie A, o Nápoles prepara-se para pagar 30 milhões pelo internacional sub-21 espanhol que deverá rubricar um contrato por cinco temporadas, como O JOGO já noticiou. No entanto, com o fecho do mercado a aproximar-se, segundo a Imprensa italiana, o Nápoles estuda a possibilidade de garantir Grimaldo já nesta janela de transferências, cenário que terá estado em cima da mesa.

Esta hipótese de saída imediata afigura-se bastante complicada, dada a importância de Grimaldo no esquema tático de Rui Vitória, motivo pelo qual o presidente Luís Filipe Vieira não estará disposto a abrir mão de um ativo importante para o ataque ao pentacampeonato. Ainda assim, a visita do Nápoles à capital portuguesa, confirmada pelo nosso jornal, terá permitido ultimar a contratação do jogador de 22 anos para junho.

Também como já noticiámos, o entendimento entre Grimaldo e o Nápoles é total e o antigo jogador do Barcelona deverá passar a auferir dois milhões de euros por temporada, em Itália.

O ataque do Nápoles a Grimaldo justifica-se com a saída de Ghoulam, defesa-esquerdo argelino do Nápoles que deve rumar ao Manchester United. Vendido pelo Barcelona a meio de 2015/16, por 1,5 milhões de euros, os catalães têm direito a 15 por cento de uma futura mais-valia, algo que levará diretamente para os cofres blaugrana cerca de 4,275 milhões de euros no futuro de negócio de 30M que se perspetiva.