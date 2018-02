"Não sairei do Benfica mais rico, sairei mais pobre"

Luís Filipe Vieira discursou na inauguração das novas instalações da Casa do Benfica de Braga e abordou o envolvimento na Operação Lex, falando ainda em "inveja de muita gente".

Sobre a Operação Lex: "Nunca ofereci qualquer cargo no clube a troco de qualquer situação na minha vida profissional ou pessoal. Nunca, nunca, nunca. Não há ninguém que possa dizer o contrário. Muita mentira tem sido proferida, mas a todos os que têm escrito e falado: sou bairrista, sou do bairro das Furnas com muito orgulho e sou uma parede. Tudo o que me atiram bate em mim e volta para trás, nada me fere. Sabem que sou uma pessoa de bem e quando sair do Benfica irei mais pobre, não irei mais rico do que quando cá cheguei. Hoje em dia, em Portugal, escreve-se e diz-se muitas coisas, mas a verdade virá ao de cima. Posso garantir: pode vir muita gente defender o Benfica, mas ninguém o defenderá mais do que eu".

Inveja: "Era bom que começassem a ir a casas de mais dirigentes de futebol, era bom. Tinha de dizer isto, tinha isto aqui preso. O facto de eu ser presidente do Benfica provoca inveja a muita gente. É difícil ter a quarta classe e ser presidente de um clube desta dimensão, mas para mim é uma honra enorme servir o Benfica. Repito, tenho muita honra em ser bairrista, em ter nascido no bairro das Furnas e há muita gente do Benfica que não percebe isto. Mas esta cabeça sabe pensar, sabe honrar compromissos".

Luta contra o "penta": "Tudo têm feito para o Benfica não ganhar o 'penta'. Ainda agora assistimos a episódios absurdos a lembrar outros tempos, tempos recentes. Nós continuaremos a denunciar, não calaremos a nossa voz e continuaremos o nosso trabalho em prol da liderança nacional e do prestígio internacional".