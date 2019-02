"Não marcámos? Isso é um elogio", atira Bruno Lage

Treinador do Benfica fez a análise, em conferência de imprensa, ao empate com o Galatasaray (0-0) que permite aos encarnados seguir em frente na Liga Europa

Estratégia: "Controlámos bem o jogo, deixámos adversário jogar de acordo com o que nós queríamos. Criamos ocasiões de golo e não tenho memória de situações de golo do adversário. Com 0-0 alterámos um pouco a forma de pressionar, porque se adversário marcasse seria perigoso para nós. Demos algum espaço ao adversário. Depois, na segunda parte, a entrada do Rafa é importante para atacar a profundidade, colocar o adversário a correr para a sua baliza. Jogar com equipas turcas é isto, temos de perceber o adversário. A equipa fica partida ao longo do jogo. Começámos a ter cautelas em relação a isso. Tínhamos de ter cuidado com a bola para não ofereceremos transições ao adversário. Sentimos equipa confortável e a nossa gestão partiu daí. O mais importante foi o que conseguimos, ser a melhor equipa nos dois jogos. Fomos juntos vencedores."

Fatih Terim disse que o Benfica podia ganhar competição. Concorda? "Digo-lhe se vencemos a Liga Europa se me disser quem é o próximo adversário? Não consigo responder a essa pergunta."

Adversário preferido? "Não há. O que mais nos preocupa é a nossa evolução e perceber muito bem o adversário. Hoje percebemos bem o futebol turco. Hoje foi assim. Perdemos algumas bolas que não podíamos ter perdido, mas acontece. O mais importante é a nossa evolução. Depois vamos perceber o adversário que calha no sorteio."

Primeiro jogo sem marcar golos. Equipa tirou pé do acelerador? "Com 12 jogos, isso de ser a primeira vez sem marcar golos é um elogio. Criámos várias oportunidades de golo e isso deixa-nos satisfeitos. Tirar o pé do acelerador foi por os jogadores sentirem-se confortáveis. O Rafa entrou para irmos à procura do golo. As outras duas alterações foram para controlarmos o jogo. Não queríamos permitir transições e fomos manter o jogo, arriscar menos."