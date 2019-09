Nagelsmann: o interesse do Benfica em Gulacsi e o motorista que se enganou no caminho

O treinador do Leipzig projetou o jogo desta terça-feira com o Benfica, na primeira jornada da Liga dos Campeões

Julian Nagelsmann, treinador do Leipzig, analisou o Benfica, adversário desta terça-feira para a Liga dos Campeões. Admite a possibilidade de rodar a equipa e comentou o interesse dos encarnados em Gulacsi, guarda-redes da equipa alemã.

Que impacto tem o jogo do último fim de semana com o Braga? "Espero um impacto positivo. Amanhã procuraremos o nosso jogo contra o Benfica e entrar logo ao ritmo da segunda parte com o Bayern."



Kampl tem experiência na Liga dos Campeões, mas não jogará..."É importante ter jogadores com experiência, mas temos um plantel muito bom, capaz de uma boa prestação. Há que ganhar experiência. Teremos outro jogador na posição do Kampl."



O que fazer e dizer para que o Leipzig não jogue como na primeira parte com Bayern? "Espero dizer o correto, já lhes transmiti ideia de como deveremos jogar amanha. No último jogo tivemos uma fase em que as coisas não corriam como queríamos, mas não é dramático, há que analisar. Temos de pensar o que fazer em termos defensivos, não queremos repetir as falhas do jogo com o Bayern.



Benfica e Leipzig são os favoritos do grupo? "Não subscrevo inteiramente, tendo em conta as outras equipas, há que respeitar os adversários, estamos aqui para ganharmos jogos."



Qual a condição dos jogadores: "Os jogadores internacionais jogaram, procuramos também treinar de forma a que pudessem jogar e estar na equipa. É melhor ter dois ou três dias de intervalo. Ainda não decidimos o 11 de amanhã. Poderá haver rotação de jogadores, logo se vê."



Raúl de Tomás e Seferovic, como defender? "Temos posições diferentes, não vou revelar qual a opção para amanhã. Temos várias hipóteses para neutralizar os pontas de lança. Têm características diferentes, são robustos, ágeis e há que ter atenção aos cruzamentos. Raúl de Tomás ataca e procura a bola, mas os jogadores há têm instruções de como parar o Benfica."



É a segunda época na Liga dos Campeões. Como se sente? "Seria bom uma primeira vitória, tenho alguma expectativa."



Está ao mesmo nível do Benfica? "Não me quero alongar, porque o rótulo de favorito vem da comunicação social. Temos de provar que somos a melhor equipa, jogamos melhor que o Benfica e vencemos de forma justa. Posso estar de camisa azul, gravata vermelha, blazer, logo se verá."



Considera-se um mini Mourinho, como já foi chamado? "A alcunha baby Mourinho foi me dada por um guarda-redes que treinei. Face ao palmarés dele tenho um largo caminho a percorrer. Portugal é um país com futebol muito interessant,e ofensivo e defensivo. O Benfica tem um trabalho com jovens bastante meritório, é um país que dá estrelas a nível mundial e tem uma série de jogadores de grande qualidade."



Repetir empate do jogo com o Bayern seria positivo? "Na Champions as vitórias são mais importantes, porque temos menos tempo. Se estivermos a perder e igualarmos, ficaremos satisfeitos. Teremos que analisar se fomos melhores ou não."



Gulacsi foi alvo Benfica. Proporia contrato a algum jogador do Benfica? "Não sou eu que apresento contratos, não sei. Mas o Benfica tem jogadores muito interessantes, apesar de a equipa não ser assim tão jovem. Tem vários jogadores com experiência, não me parece que o nosso diretor desportivo fosse apresentar um contrato, mas diz-me se tens algum contrato na manga [risos]. Quanto ao Gulacsi, talvez o Benfica possa responder melhor sobre o que correu mal nas negociações."



Impressões sobre o Estádio da Luz: "O clube tem grande tradição. O nosso motorista enganou-se no caminho algumas vezes. O relvado está em muito bom estado, o estádio é mais bonito. Já cá tinha estado e percebo que tem um ambiente fantástico. Na Liga dos Campeões temos poucas oportunidades de emendar erros. Na liga dá para recuperar, aqui não. Não há que ter medo de nada. Há que ter coragem e convicção e persistência."