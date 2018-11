Dos 19 golos sofridos pelos encarnados, 13 nasceram de jogadas construídas pelos flancos.

Com os três golos sofridos na derrota com o Moreirense, o Benfica encaixou 19 tentos até ao momento e a maioria tem nascido das fragilidades evidenciadas pelos corredores laterais dos encarnados. Incluindo as jogadas que originaram as duas grandes penalidades que ditaram golos de Sporting e Belenenses, os encarnados "permitiram" que 13 jogadas nascessem dos flancos.

Na receção ao emblema de Moreira de Cónegos, foi o extremo Arsénio quem cavalgou pela direita e fez duas assistências para Chiquinho e Pedro Nuno. E se Grimaldo esteve mal na última partida, consentindo espaços na sua zona de jurisdição, André Almeida até tem sido mais fustigado, tendo em conta os sete lances com génese pelos ataques canhotos dos rivais, cujas jogadas terminaram com a bola no fundo da baliza das águias. Se centrarmos atenções apenas no último jogo, o internacional português, que cedeu o lugar a Salvio ao intervalo, teve 33 por cento de duelos defensivos ganhos, pois, em três confrontos diretos, levou a melhor uma vez. Segundo dados da plataforma Wyscout, no lado oposto, Grimaldo esteve muito pior. Em nove bolas disputadas, o lateral-esquerdo que cumpriu os 90 minutos, apenas por uma vez conseguiu ficar com a bola em sua posse, o que equivale a um rácio de 11 por cento.

Numa retrospetiva dos encontros efetuados pela formação liderada por Rui Vitória, Grimaldo foi igualmente permissivo na Turquia, ao perder o duelo de cabeça com Potuk. A título de exemplo, no triunfo por 3-2 com o Vitória de Guimarães no arranque do campeonato, os minhotos também exploraram fragilidades sobre o lado esquerdo encarnado no lance do 3-2, autoria de Celis. Em sentido inverso, foi pelo lado que tem pertencido a André Almeida que o Rio Ave acabou por construir a jogada do golo dos vila-condenses na Taça da Liga, à semelhança do que que aconteceu na Grécia, frente ao AEK. Nesse desafio da Champions que o Benfica venceu (2-3), Almeida pecou em ambos os golos dos gregos. Quanto ao corredor central, refiram-se os seis golos "nascidos" nesse sector, entre os quais dois de bola parada. Em Chaves, de livre direto, Ghazaryan bateu Vlachodimos, que facilitou na construção da barreira, e mais recentemente, no Estádio Nacional, foi na sequência de uma abertura para Licá que o guarda-redes cometeu grande penalidade sobre o atacante dos azuis que surgiu sem marcação no eixo.