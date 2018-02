Mónaco viu primo de Renato Sanches brilhar, mas tem companhia de peso

Olheiro do clube francês esteve no Torneio Internacional do Algarve, ganho por Portugal, e onde Jair Tavares fez um golaço.

O Mónaco é mais um dos clubes europeus a seguir a evolução de Jair Tavares, juvenil do Benfica que, terça-feira, completou 17 anos. E foi precisamente nesse dia que apontou um grande golo pelos sub-17 de Portugal no Torneio Internacional do Algarve, frente à Alemanha, importante no triunfo da equipa lusa (2-0) e, ao mesmo tempo, na conquista do troféu. O JOGO sabe que o olheiro do Mónaco presente no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, expressou interesse em saber mais sobre o atleta, que está ligado ao Benfica até 2020. Este é mais um clube de olhos postos no avançado, primo de Renato Sanches, e que se junta, por exemplo, ao rival gaulês PSG, também ele com Jair na lista de jovens referenciados, como O JOGO atempadamente revelou, estando ainda Inter e Real Madrid atentos.

Promessa avaliada em 30 milhões de euros

Visto como um dos talentos emergentes na formação do Benfica, a par de Úmaro Embaló, juvenil já a jogar nos juniores, Jair Tavares já tem contrato profissional estando, desde junho do ano passado, "preso" por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Já no mês passado, quando o Benfica participou na Alkass International Cup, no Catar, o jogador havia chamado a atenção de vários clubes e empresários. A nível interno, Jair também se tem destacado no seu escalão, tendo feito até o golo decisivo no último dérbi dos juvenis com o Sporting (1-0).