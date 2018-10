Mercado já mexe: Nicolás Castillo apontado a três clubes europeus

A última vez que o atacante vestiu a camisola das águias foi a 15 de setembro, quando jogou quatro minutos frente ao Rio Ave, na Taça da Liga. Contra o Sertanense e o Ajax, nem foi convocado por Vitória.

A pouca utilização de Nicolás Castillo nesta primeira temporada com a camisola do Benfica tem despertado a curiosidade de clubes estrangeiros, que veem no avançado um eventual reforço na reabertura do mercado, em janeiro. Essa é a garantia avançada pelo sítio chileno "Canal del Fútbol", que aponta os turcos do Besiktas, os suíços do Zurique e os franceses do Rennes, todos dos primeiros escalões dos seus países, como estando à espreita de um possível empréstimo do atacante.

Com contrato até 2023, rubricado no último defeso, Castillo tem estado apagado e longe de corresponder às expectativas iniciais. Lançado por Rui Vitória na segunda parte do embate com o Fenerbahçe, na Luz, para a 3.ª pré-eliminatória da Champions, o chileno foi titular na segunda mão, onde se lesionou. Após um mês de afastamento, o jogador só voltou a vestir a camisola encarnada por quatro minutos, na Taça da Liga, frente ao Rio Ave, a 15 de setembro. Depois passou a suplente não utilizado contra Bayern, Aves, Chaves, AEK e FC Porto, antes de simplesmente saltar para a bancada perante Sertanense e Ajax, num sinal claro de que o seu espaço ficou muito reduzido no plantel das águias, onde Seferovic, Jonas e até Ferreyra estão em vantagem.

Pela seleção do Chile, Castillo mostrou-se no particular frente ao México, saindo do banco para fazer o golo da vitória (1-0), depois de ter sido titular no embate com o Peru.