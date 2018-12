Confira a avaliação feita por O JOGO a todos os jogadores que estiveram em campo no encontro entre o Marítimo e o Benfica, da jornada 13 do campeonato, ganho pela equipa lisboeta por 1-0.

MARÍTIMO UM A UM



Amir 4

Aos 36" e 38" fez duas excelentes intervenções, mas mesmo em cima do apito para o intervalo foi punido com um penálti sobre Jonas, que o brasileiro converteu naquele que foi o golo decisivo.

Bebeto 5

Atacou bem, mas na defesa teve situações de alguma imprudência, deixando o adversário algumas vezes isolado.

Zainadine 6

Sem dúvida, o patrão da defesa madeirense. Deu segurança e limpou sempre bem todos os lances, como ao minuto 20, onde efetuou um corte "in extremis".

Lucas Áfrico 5

Salvo raras exceções, esteve seguro na zona mais recuada. Na segunda parte, subiu um pouco no terreno e por duas ocasiões rematou com algum perigo à baliza encarnada.

Rúben Ferreira 5

Muito esforçado no eixo esquerdo da defesa madeirense.

Gamboa 5

O médio foi importante, sabendo construir jogadas de ataque e tendo boas intervenções defensivas.

Vukovic 6

O médio croata foi claramente o melhor do meio-campo verde-rubro. Cortou muitas jogadas e no ataque surgiu a fazer boas combinações com Rodrigo Pinho e Danny.

Fabrício 5

Muito agressivo. Aos 10" embalou pelo lado direito e só não causou maior perigo, porque não surgiu ninguém na área para dar seguimento ao seu cruzamento.

Correa 5

Ao minuto 58 teve uma grande ocasião para marcar, mas cabeceou por cima.

Danny 5

Combinou muitas vezes bem com Rodrigo Pinho e Vukovic.

Rodrigo Pinho 5

Batalhou imenso e aos 15" teve umas das melhores chances do Marítimo.

Edgar Costa 3

O extremo entrou para agitar e por uma vez conseguiu rematar com perigo.

Joel Tagueu 2

Teve 22 minutos para ajudar a sua equipa, mas pouco fez.

Barrera -

Pouco tempo em campo.

BENFICA UM A UM

Vlachodimos 5

Saiu dos Barreiros sem qualquer intervenção decisiva. Eficaz nas poucas vezes em que foi chamado a trabalhar.



André Almeida 5

Esforçado no processo defensivo, não comprometeu, mostrando abnegação.



Rúben Dias 6

Destacou-se nos duelos divididos, em particular aos 31", altura em que efetuou um corte providencial, evitando que Danny se isolasse



Jardel 6

Imperial nas alturas, exibiu boa capacidade física perante os adversários para levar vantagem e recuperar bolas. Grande ímpeto evidenciado a cada lance.



Grimaldo 6

Sem grandes deslizes na retaguarda (falhou aos 59" na marcação a Correa), deu uma grande projeção ofensiva à equipa pelo seu corredor. Aos 36", foi o autor do primeiro remate à baliza insular, num livre direto, idêntico ao que transformou com o AEK. Pouco depois, obrigou Amir a nova intervenção.



Fejsa 5

Tapou buracos e recuperou bolas, embora tenha falhado algumas vezes na entrega das bolas.Aos 51", mais próximo da área oposta, teve um remate de fora da área, ao lado.



Gedson 6

Pareceu tímido na fase inicial, mas subiu de rendimento. Eficiente na forma como progrediu com bola, o jovem médio foi castigado com faltas e arrancou dois cartões amarelos, fruto dessas ações.



Pizzi 4

Longe do fulgor já exibido esta época, o médio esteve pouco inspirado. Exemplo disso é o lance trapalhão aos 23": com tudo para rematar, trocou os pés e a jogada perdeu-se. Melhorou ligeiramente no segundo tempo, aparecendo mais dinâmico no apoio ao ataque, pese a lentidão de processos.



Cervi 6

A começar desmarcou-se e cabeceou ao lado (13") e apesar de o extremo não ter sempre conseguido furar em velocidade pelo corredor canhoto, à direita pertenceu-lhe a trivela para Jonas no lance da grande penalidade. Revelou-se importante a temporizar e a apoiar Grimaldo.



Jonas 6

Voltou a ser decisivo para o triunfo das águias, com a grande penalidade que sofreu e se encarregou de converter. Aos 58", nota para a tentativa de faturar de livre direto; o remate saiu à figura de Amir.



Gabriel 4

Não acrescentou nada ao meio-campo encarnado. Quando teve a possibilidade de atirar à baliza, adornou o lance e perdeu a bola.



Seferovic 5

Refrescou o ataque, fixando os centrais adversários. Sem bola para fazer estragos.



João Félix -

Lançado para queimar tempo.





A FIGURA - Zivkovic 6

Toque de bola e visão para construir

Rui Vitória assumiu que o Benfica atravessa uma fase de retoma, depois de um abaixamento de rendimento e bem pode dizer-se que Zivkovic, que nem estava a entrar nas contas do técnico, foi uma das chaves para o resultado ontem obtido. Na sombra de Salvio e Rafa, o extremo sérvio apareceu nos últimos encontros e nos Barreiros esteve atrevido no ataque. Autor de alguns cruzamentos venenosos, sabe tratar bem a bola e procurou servir os companheiros com movimentos para terrenos interiores e também através da velocidade empregue à direita, onde chegou a fazer boas combinações ao primeiro toque.