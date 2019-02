Marcão, central do Galatasaray, aponta o dedo ao árbitro e à chuva

Central do Galatasaray diz que não tocou na bola com o braço no penálti e culpa o campo no 2-1.

Marcão esteve nos dois lances que decidiram o triunfo do Benfica (2-1) no terreno do Galatasaray, em jogo a contar para a primeira mão dos 16 avos da Liga Europa. E para o central brasileiro, ex-jogador do Chaves, a arbitragem prejudicou a equipa turca na grande penalidade assinalada por braço na bola, de... Marcão, tal como a chuva também o traiu no golo de Seferovic. "Não foi penálti mas o árbitro apitou e marcou uma grande penalidade. Na segunda parte, estávamos melhor na partida quando aconteceu a infelicidade [golo de Seferovic]. O campo estava molhado e eu ia chegar primeiro, mas ele colocou o corpo à minha frente. Num jogo desta dimensão, não podemos jogar como jogámos, com erros. Faremos um bom jogo em Lisboa", prometeu.

Marcão, que já defrontara as águias nesta época, com Rui Vitória, vê melhorias com Bruno Lage. "Se está melhor? Sim, estão com atletas mais jovens, deu para perceber que o treinador gosta de colocar os "moleques" a jogar e melhorou muito", disse, ele que não viu um adversário de segundas linhas em Istambul. "Não houve surpresa, pois o Benfica, seja com titulares ou reservas, tem bons jogadores", sublinhou o defesa, que aponta águias e o FC Porto como os favoritos a ganhar a I Liga.