Lyon não desiste e faz nova proposta por Rúben Dias, revela o L'Équipe

Clube francês voltou à carga pelo central.

O jornal francês L'Équipe escreve esta quinta-feira que o Lyon apresentou uma nova proposta por Rúben Dias. Apesar de não revelar o valor da proposta apresentada aos encarnados, o jornal francês adianta que esta será superior à primeira oferta de 30 milhões, já rejeitada pelas águias. A cláusula do central português, refira-se, está fixada nos 45 milhões de euros.

O L'Équipe refere ainda que o clube francês espera uma resposta por parte do Benfica ainda esta quinta-feira, sendo que já prepara alternativas ao português caso não chegue a acordo com os encarnados. O objetivo é satisfazer a vontade do treinador do clube, Bruno Génésio, que se diz "impaciente pela chegada de um central" antes do fecho do mercado.