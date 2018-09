Luisão: "Renasci no ano do tetracampeonato"

Capitão do Benfica despediu-se dos relvados com um agradecimento especial a Luís Filipe Vieira, mas também aos rivais

Oferta da última camisola de treino ao presidente do Benfica: "Hoje quando fui ao Seixal pela última vez e vesti esta camisola para treinar, achei que tinha que a entregar a si, pela sua visão e pelo que contribuiu para a formação do meu caráter como homem e jogador. Entrego do fundo do meu coração a última coisa que usei na minha batalha que foi o futebol."

Outra perspetiva da pressão: "Costumo dizer que pressão sentimos que quando temos 65 mil pessoas empurrando e apoiando. Mas hoje quando entrei por aquela porta pela última vez e vi a bancada vazia é que percebi o que é a pressão."

Uma vida nova: "Sei que amanhã já não vou ter nada disto, não vou tomar o pequeno-almoço no Seixal nem equipar-me no balneário e ir treinar como se fosse o primeiro da minha vida. A partir de amanhã começa uma nova carreira."

Agradecimentos vários: "Agradecer a Deus e a todos sem exceção, até aos meus rivais que me fizeram crescer dentro de campo. Orgulho-me de tudo o que Deus me deu, desde a infância humilde até aos primeiros toques com o meu pai na escola de futebol, até quando cheguei aqui e me tornei homem e atleta. Sempre recompensei o que me deram dentro de campo, devo quase tudo ao presidente, devo quase tudo ao Benfica, à minha esposa e às minhas filhas: que três mulheres fortes tenho em casa, são elas que me puxam para cima."

Promessa para o futuro: "Agora faço de tudo para corresponder e defender o clube da melhor maneira, com garra, amor e dedicação para onde quer que leve o nome do Benfica. Foi assim no passado e será assim no futuro. Vejo 'obrigado capitão' mas eu digo obrigado Benfica, do meu fundo do meu coração."

Melhores momentos: "O famoso golo do título em 2004/05 e que ainda hoje cria polémica. Pelas minhas filhas não foi falta. O outro foi quando parti o braço. Confesso que às vezes ouvia muitas dúvidas e achei que a carreira tinha terminado, mas tive pessoas que apostaram em mim. Renasci no ano do tetra, superei a limitação da idade mais avançada e liderei essa conquista."

Melhores adversários: "Muitos na seleção do Brasil, no Cruzeiro em Portugal. Escolher um é difícil. O mais importante é aceitar quando as coisas não correm tão bem."