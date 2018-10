Luisão lembra papel de Vieira na conquista do tetra: "As pessoas não têm noção"

Brasileiro deu a primeira grande entrevista depois de encerrar a carreira

Luisão encerrou a carreira depois de 15 anos ao serviço do Benfica e na primeira grande entrevista depois de pendurar as chuteiras, concedida à BTV, fez questão de falar, em vários momentos, de Luís Filipe Vieira, a começar pela vinda para a Luz. "Foi ele quem me foi buscar ao Brasil, quem acreditou e apostou em mim. A história, bonita, desenrolou-se ao longo dos anos, mas ele fez o principal: foi ao Brasil e acreditou num jogador que até então era uma promessa."

O antigo capitão encarnado admite que foi a visão do presidente que o fez ficar de águia ao peito ao longo de tantos anos e revelou um momento que definiu o caminho do Benfica para a conquista do tetra. "Muitas vezes as pessoas não têm noção da ligação que o Presidente tem com a equipa. Eu fiquei admirado por ver um líder no balneário a falar de igual para igual com os jogadores. Quando se perde, é o primeiro a estar intacto já a pensar no próximo jogo. No ano do Tetra, quando as coisas não estavam muito bem (após uma derrota com o Marítimo), ele chamou-me no dia seguinte e disse-me: "Luisão, eu vou colocar aqui as coisas de que a gente vai precisar: sempre ambiciosos, humildade, determinação e compromisso." Escreveu com a letra dele e disse-me: "Luisão, se você conseguir colocar essas quatro coisas dentro do balneário, vamos ser tetracampeões. As pessoas sabem que quando o Benfica embala é difícil segurar, e é por isso que muitas vezes as críticas aparecem. Fui para casa, coloquei o papel na parede durante esse dia e pensei: quando a gente for campeão, eu vou entrar no balneário, chamá-lo e entregar-lhe esse papel. Era um desafio para mim. À medida que fomos chegando, comecei a visualizar e a sonhar com esse momento de entregar o papel. Levei-o na minha bolsa duas ou três rodadas, confesso, quando estávamos próximos da oportunidade, até que chegou o dia de ser Tetra. Diante de todos, chamei-o e disse-lhe: "Presidente, está aqui o papel e o sentimento de dever cumprido.""