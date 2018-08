Luís Filipe Vieira vai tentar convencer Salvio

Extremo termina contrato em 2019 e Luís Filipe Vieira vai tentar convencê-lo a ficar mais dois ou três anos.

Salvio termina contrato com o Benfica no final desta temporada que agora arranca mas Luís Filipe Vieira vai avançar junto do empresário do argentino no sentido de abrir caminhos para a sua renovação. Ao que O JOGO apurou, o presidente dos encarnados não quer perder o extremo, que já vestiu a camisola das águias sete épocas, a custo zero e, por esse motivo, pondera colocar na mesa do internacional sul-americano, que adiou o processo antes do Mundial, um contrato para mais dois ou três anos.

Jogador que tem sido essencial ao longo dos últimos anos no clube da Luz, onde soma já 238 jogos e 56 golos, Salvio até tem mercado e a possibilidade de uma transferência tem estado sobre a mesa. No entanto, e até ao momento, nenhuma das ofertas que chegaram aos encarnados correspondeu às expectativas financeiras de Vieira que, agora, tentará blindar o extremo para evitar que, em janeiro, possa assinar por qualquer outro emblema sem retorno para as águias.

O processo, que agora levará o seu caminho, será em tudo similar ao que envolveu a última renovação de Salvio: em junho de 2016, o jogador também estava no derradeiro ano de vínculo mas acabou por ficar mais um par de épocas. No entanto, o maior entrave à finalização de um acordo entre Benfica e Salvio estará no empresário do atleta, Agustin Jiménez. Este agente é conhecido por ser exigente nestas fases e prova disso foram as dificuldades em selar o acordo em 2016. Após várias conversas, o extremo assinou mas os encarnados também contrataram Óscar Benítez, atleta da carteira de representados de Agustin Jiménez. Vieira tentará selar este dossiê o mais depressa possível, estando tudo dependente das reuniões que se aproximam.