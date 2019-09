"Quando cheguei ao Benfica, o clube estava em cacos"

No derradeiro dia da visita a Cabo Verde, o líder dos encarnados visitou a sede do CD Travadores, a 6ª delegação dos encarnados, e falou dos seus primeiros tempos no comando do clube da Luz

Luís Filipe Vieira encerrou este domingo a sua visita a Cabo Verde com a presença na sede do CD Travadores, a 6ª delegação dos encarnados. No seu discurso, o presidente do Benfica lembrou os primeiros tempos ao comando do clube da Luz e apontou-os como inspiração no caminho do clube da cidade da Praia rumo ao profissionalismo. "Mais do que fazer protocolos, importante é trabalhar e deixar obra feita. Veja o que fiz no Benfica. Quando cheguei encontrei um clube em cacos, mas com uma marca forte. O que lhe posso dizer é para se agarrar aos Travadores e que lhe dê uma vida com profissionalismo. No que pudermos ajudar, podem contar com o Sport Lisboa e Benfica", garantiu Luís Filipe Vieira, perante um novo banho de multidão.