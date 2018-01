Lisandro viaja domingo e italianos chocados com a aposta

Lisandro está a causar sensação em Itália, onde vai jogar ao serviço do Inter.

Com apenas 595 minutos disputados até ao momento pelo Benfica, Lisandro está a causar sensação em Itália. Tudo precisamente pelo facto de o central, apesar de ser internacional argentino e ter estado na última época na mira da Fiorentina, ter sido a escolha dos responsáveis do Inter para reforçar o plantel de Luciano Spalletti. Os nerazzurri, que ocupam o terceiro lugar na Serie A optaram por um jogador que era apenas quarta opção para Rui Vitória, atrás de Luisão, Jardel e Rúben Dias, algo que tem motivado espanto e críticas entre os adeptos do clube.

Lisandro ficou fora dos convocados para o duelo em Braga e é esperado já amanhã em Itália, para onde irá viajar de forma a realizar exames médicos e assinar contrato com o Inter, tendo a apresentação como jogador dos nerazzurri até ao final da época, por empréstimo do Benfica, prevista já para segunda-feira. O negócio ficou ontem concluído e, tal como O JOGO revelou, o conjunto de Milão fica com opção de compra pelo passe do atleta no valor de nove milhões de euros, pagando ainda 500 mil euros pela cedência e assegurando o ordenado do central de 28 anos.

Com apenas três centrais, e um deles lesionado (Miranda), Luciano Spalletti apontou o reforço do eixo defensivo como uma das prioridades, garantindo com a chegada de Lisandro mais uma opção para atacar o final da época.