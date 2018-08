Lisandro preferiu Itália e é esperado para assinar contrato

Setúbal, 13/07/2018 - O Vitória FC recebeu esta noite o SL Benfica, no estádio do Bonfim, em jogo a contar para o Torneio Internacional do Sado 2018/19. Lisandro López (Filipe Amorim / Global Imagens)

Argentino é esperado hoje no Génova para exames médicos e assinar contrato. O emblema italiano está obrigado a pagar três milhões de euros aos encarnados se o defesa realizar 15 partidas

Lisandro López vai jogar por empréstimo de uma temporada no Génova, depois de ter recusado a proposta do Nantes. O acordo (Lisandro iria assinar um contrato válido para as próximas três temporadas) entre o emblema francês e o Benfica esteve alinhavado, mas o argentino preferiu dar sequência à carreira em Itália, onde, de resto, na última época esteve ao serviço do Inter. Waldemar Kita, presidente do Nantes, havia confirmado em declarações a O JOGO que o central estava praticamente garantido no clube francês. "Já o seguíamos há algum tempo e Miguel Cardoso conhecia-o. Queríamos Lisandro para dar maior experiência à defesa, pela sua idade e também pela experiência internacional. Agora, só falta ele assinar", explicara o líder do emblema francês anteontem a O JOGO. No entanto, a expectativa do dirigente não se confirmou.

Além da vantagem financeira - contrato superior para o jogador -, a possibilidade de voltar a jogar no Calcio, uma liga que considera mais mediática do que a francesa, pesou na decisão do central argentino.

Proveniente dos argentinos do Arsenal Sarandí, o central contratado pelo Benfica em 2013/14 custou quatro milhões de euros

Lisandro é esperado hoje em Génova para realizar os habituais exames médicos e assinar por uma época. Segundo notícias que circulavam ontem, ao final do dia, em Itália, o acordo contempla uma cláusula que obriga o Génova a pagar três milhões de euros ao Benfica caso o jogador realize 15 partidas.

O internacional argentino chegou à Luz em 2013/14, proveniente do Arsenal Sarandí, mas nunca se conseguiu impor, tendo sido emprestado em duas ocasiões. A primeira aventura, no Getafe, correu de feição, a segunda, no Inter, na última época, foi um fracasso; de permeio, de águia ao peito, foi invariavelmente intermitente. Lisandro tem contrato com as águias até 2021 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.