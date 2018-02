"Líder" Rúben Dias congela Luisão no banco: "Já começa a ficar curto"

Dito, antigo central dos encarnados, entende que a atual dupla formada pelo camisola 66 e Jardel tem demonstrado entendimento perfeito e a idade está a pesar no capitão do Benfica.

Jogador com mais títulos na história do Benfica, no sábado, frente ao Boavista, Luisão deverá ficar no banco, situação que acontecerá pelo quinto jogo consecutivo, uma série somente registada nas duas épocas anteriores, com Rui Vitória ao leme. Desde 2015/16, o capitão, que celebrou o 37º aniversário esta semana, foi suplente em 21 embates, mais do dobro que em todas as 12 temporadas anteriores (10).

"A idade não perdoa e para o Luisão jogar já começa a ficar curto num clube tão exigente e que quer ganhar"

Uma lesão muscular na coxa direita ditou a última paragem do camisola 4 que agora já está apto para competir. Para Dito, antigo central dos encarnados, a idade começa a pesar e a passagem de testemunho está a ser bem efetuada com recurso a jovens da casa como Rúben Dias, um "líder". "Com o desgaste inerente a muitas épocas de competição a nível alto, as lesões vão surgindo com mais frequência e a idade não perdoa. Para jogar, já começa a ficar curto num clube tão exigente e que quer ganhar sempre e o Rúben Dias tem formado uma dupla muito boa com o Jardel", refere Dito a O JOGO.

O antigo defesa considera que o internacional sub-21 português vai herdar a braçadeira de Luisão dentro de "ano e meio/dois anos" e destaca que o entendimento entre Rúben Dias e Jardel tem sido notório. "Toda a gente se entende muito bem com Jardel. Na primeira época de Rui Vitória no Benfica, houve uma fase em que o Luisão também esteve lesionado e o Lisandro jogou com o Jardel. É fácil para qualquer atleta jogar ao lado de Jardel e, atualmente, esta dupla complementa-se e é bom que tenham características diferentes", analisa, entre elogios ao camisola 66. "Sai a jogar muito bem e isso é fundamental num grande. Tem capacidade de liderança e há muito tempo que dizia que o Rúben só precisava de uma oportunidade. Agarrou-a e não precisa de provar mais nada. É só crescer", aponta.