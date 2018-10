Cristián Lema, central argentino do Benfica, foi expulso no clássico da última jornada, frente ao FC Porto.

Cristián Lema, central argentino do Benfica, foi expulso no clássico da última jornada do campeonato, frente ao FC Porto, por acumulação de amarelos. O Benfica recorreu, sem sucesso, do castigo de um jogo aplicado ao defesa, que falhou o encontro com o Sertanense, referente à Taça de Portugal.

O Conselho de Disciplina divulgou o acórdão do recurso, no qual deixa públicas as opiniões, após verem o lance na televisão, do árbitro Fábio Veríssimo, dos assistentes Paulo Soares e Nuno Pereira, assim como de Jorge Sousa, que desempenhou as funções de videoárbitro no jogo que o Benfica venceu por 1-0, golo de Seferovic.

Fábio Veríssimo - "As imagens agora apresentadas não conferem nenhuma análise contrária à perceção e interpretação" que fez no decurso do jogo. "O jogador número 25 do Benfica abordou o lance de forma extemporânea e de pé alto, atingindo de forma imprudente, com um pontapé, o seu adversário num braço, quando este controlou a bola com o peito e se preparava para desenvolver uma jogada de ataque prometedor, ficando um para um com outro colega do aludido jogador número 25 do Benfica".

Paulo Soares - "O jogador do Benfica pontapeia o jogador nº 21 do FC Porto cortando desse modo um ataque prometedor".

Nuno Pereira - "O lance ocorrido foi por mim visto em campo. Após visualizar as imagens concluo que as mesmas ainda reforçam mais o que vi em campo".

Jorge Sousa - "Visionei o lance ocorrido ao minuto 83. Concordo com o juízo formulado pelo árbitro".

O Conselho de Disciplina conclui: "Fica assim demonstrado, pelas citadas declarações (corroborantes do conteúdo do relatório de jogo junto aos autos) que o comportamento do jogador Cristián Franco Lema foi observado, percecionado e avaliado pela equipa de arbitragem que o considerou disciplinarmente relevante".

Recorde o lance em questão: