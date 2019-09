Lage terminou conferência de forma enigmática: "Vou lançar um nome, Adam Reach"

Adam Reach, jogador do Sheffield Wednesday

Bruno Lage terminou a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente com o nome de um médio inglês.

A conferência de imprensa de Bruno Lage desta quinta-feira, em que o treinador do Benfica fez a antevisão do jogo com o Gil Vicente, foi extensa e terminou de forma enigmática, com o técnico a lançar o nome de um jogador inglês para a discussão, sem justificar.

"Como sou um gajo porreiro, vou lançar um nome: Adam Reach. É assim um jogador como o Chiquinho... Não tem o bigode do André Almeida", disse Lage, entre sorrisos, sem explicar o porquê de ter falado no médio do Sheffield Wednesday.

Trata-se de um jogador de 26 anos, esquerdino, que representa a equipa do Championship inglês desde 2016/17, onde chegou a ser orientado por Carlos Carvalhal. Na altura, na equipa técnica do agora treinador do Rio Ave estava Lage, como adjunto.

Esta época, Reach, inglês de nascença, leva já seis jogos realizados pelos "owls", não tendo apontado qualquer golo.