O treinador do Benfica desvalorizou os erros cometidos pelo central e por Vlachodimos no último jogo

Bruno Lage rejeitou a carga que está a ser colocada em Rúben Dias e Vlachodimos, autores de dois erros graves no empate (2-2) do Benfica com o Belenenses. Na conferência de Imprensa de antevisão do jogo com o Dínamo Zagreb, o técnico sublinhou que os erros são muito comuns no futebol e foi ao bolso socorrer-se dos registos da equipa técnica sobre Rúben Dias.

Hipótese de rodar a equipa frente ao Dínamo: "Quando diz 'aquela rotatividade' parece que se está a fazer alguma coisa fora do normal. Não fazemos rotatividade, fazemos uma gestão normal do plantel e em todos os jogos temos feitos isso. Estamos numa dinâmica em que temos tido jogos de três em três dias, ou até com dois dias de recuperação, como vai ser entre o jogo de quinta-feira e domingo. As equipas grandes têm de estar preparadas para isso e perceber muito bem o que é a gestão do plantel e escolher uma equipa que dê garantias para vencer. Quando as coisas não correm bem, como na Croácia, tornam isso numa certa dimensão e quando correm bem, como na Turquia, passam um bocadinho ao lado. Mas o vosso lado é sempre mais fácil, só têm de analisar."

Erros de Rúben Dias e Vlachodimos: "O futebol é um jogo onde se erra mesmo muito, às vezes erra-se mais do que se acerta. Com o Belenenses, quantos remates fizemos? Quantos foram à baliza? Quantos defendeu o guarda-redes? Podemos associar os jogadores a um erro tremendo que dá um golo, mas e o contrário? A quantos momentos positivos estão associados? Tenho aqui um registo sobre o Rúben Dias, é uma folha da equipa técnica para ter a ideia de cada jogador em termos físicos: o Rúben tem andado acima da média em todos os jogos. Os erros acontecem a todos, digam-me um central que ainda não passou uma bola curta, digam-me um guarda-redes que não tenha sofrido um golo assim. Desde que queiram correr e ajudar a equipa, tudo porreiro. O Jonas, por exemplo, correspondeu, correu 90 minutos parecia um jovem de 18 anos, correu e lutou pela equipa e é isto que eu tenho visto, mais ninguém sofre tanto quando eles erram. É seguir em frente e isto é que vai fazer a diferença, é quem tiver essa mentalidade. Aqui em Portugal a derrota carrega-nos muito e em Inglaterra é sempre a andar, 'keep going', 'let's go', seguir, ao início tive de me adaptar a isto. É uma coisa cultural se calhar, um diretor chegar ao balneário e dizer 'muito bem rapazes, jogaram bem, mas daqui a dois dias temos novo jogo', é esta a mentalidade que eu quero e as coisas têm corrido bem, fizemos uma recuperação fantástica."