Bruno Lage já contou com todos os internacionais do Benfica

Técnico prepara a receção deste sábado ao Tondela com Seferovic completamente em pleno

Bruno Lage já contou esta quinta-feira com todos os internacionais, acelerando assim a preparação para o jogo com o Tondela, agendado para este sábado, às 20h30, no Estádio da Luz. Dos dez elementos do plantel principal chamados às seleções (Fejsa acabou por ser dispensado), Vlachodimos e Samaris foram os únicos que atuaram fora do país, na última terça-feira, ante a Bósnia, no empate a duas bolas, dia em que Florentino, Gedson e Jota atuaram no triunfo dos sub-20 sobre Inglaterra, por 1-0.

Este quinteto integrou assim uma sessão que já contou com Seferovic a 100 por cento, com o ponta de lança a mostrar estar pronto para voltar a ser convocado, após três jogos de fora por lesão. Bruno Lage deverá contar em breve com Conti, Jardel, Salvio e João Félix, existindo ainda dúvidas quanto à utilização destes atletas diante do Tondela.