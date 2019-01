Krovinovic pode rumar ao Minho, mas é preciso resolver cedência de Pêpê

Tapado, o médio foi indicado aos vimaranenses, mas o negócio tem obstáculos pela frente.

A perder espaço no plantel desde que Bruno Lage rendeu Rui Vitória no comando técnico das águias, Krovinovic pode rumar ao Vitória de Guimarães. Ao que O JOGO apurou, o médio croata, que só participou num encontro com o novo treinador - entrou aos 88" da receção ao Rio Ave - foi indicado ao emblema vimaranense e a possibilidade agradou de imediato aos minhotos. Luís Castro (foi o último treinador do internacional sub-21 croata no Rio Ave, antes de este rumar à Luz) é um conhecedor das características e potencial do jogador, pelo que o nome do camisola 20 encarnado gerou entusiasmo.

No entanto, para a concretização do negócio surgem alguns obstáculos. As questões salariais são um entrave, mas não só, porque o empréstimo seria o modelo de transferência a seguir. Nesta altura, os encarnados têm seis jogadores cedidos a outros emblemas da I Liga, o que inviabilizaria a situação. Um deles é Pêpê, precisamente emprestado aos vimaranenses, pelo que uma das soluções poderá passar por um acordo para a cedência do médio português a título definitivo ao Vitória de Guimarães, até com uma partilha de passe, caso que não é virgem no plantel às ordens de Luís Castro, ou uma saída para o estrangeiro. Refira-se que, também ontem, Turquia e França surgiram como possibilidades para o futuro de Krovinovic.