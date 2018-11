Benfica-Ajax: Jonas no onze, Krovinovic no banco e João Félix na bancada

Médio croata enfrentou uma longa paragem devido a lesão e não era convocado desde a época passada.

Krovinovic é a grande novidade no banco de suplentes do Benfica no jogo desta quarta-feira frente ao Ajax. O médio, de 23 anos, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em janeiro de 2018 e estava afastado dos relvados desde essa data.

João Félix, que recentemente renovou contrato com os "encarnados" e agora tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, não faz parte dos eleitos de Rui Vitória e vai ver o jogo na bancada, depois de ter sido titular na derrota caseira frente ao Moreirense.

Jonas é titular pela primeira vez na Liga dos Campeões na temporada 2018/2019.

As "águias" vão jogar com o seguinte onze inicial: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Gabriel e Gedson; Salvio, Cervi e Jonas.

O jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões está marcado para as 20h00, no Estádio da Luz.