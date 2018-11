Juventus em Munique para nova avaliação a dupla do Benfica

Depois das presenças nos principais jogos disputados na Luz esta época, a turma italiana, que também viu o Itália-Portugal, pelo central, prepara-se para analisar resposta dos defesas longe de casa.

Alvos da Juventus, Rúben Dias e Grimaldo deverão ter uma atenção especial por parte do conjunto transalpino no embate da próxima terça-feira em Munique, diante do Bayern. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, a Vecchia Signora tem prevista a presença na partida no Allianz Arena, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e aproveitará para reforçar as notas e relatórios sobre a dupla encarnada.

Depois de já ter observado os principais desafios disputados, esta temporada, no Estádio da Luz, como sucedeu ante Fenerbahçe, Bayern e Ajax, para a Champions, e Sporting e FC Porto, para o campeonato, a Juventus esteve também no recente Itália-Portugal para apertar a malha a Rúben Dias. E agora deverá voltar a nova missão de observação na prova milionária e num novo âmbito, estudando a dupla num desafio fora de casa e no qual os defesas encarnados deverão ser sujeitos a forte pressão e muito trabalho, face à valia do Bayern Munique e ao poderio ofensivo contrário.

Rúben Dias e Grimaldo estão entre as principais opções da Juventus para reforçar o plantel na próxima temporada, razão pela qual os responsáveis do campeão italiano pretendem afinar ao máximo as referências sobre os dois jogadores, por quem, segundo adiantou ontem a RAI Sport, o clube admite mesmo apresentar uma proposta conjunta. Cada vez mais cotado a nível internacional, até pela agora titularidade na Seleção, o central está protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros - tal como Grimaldo -, valor ao qual Luís Filipe Vieira aponta nesta fase, no sentido de dificultar a sua saída. Por isso, a ideia dos bianconeri passa por tentar convencer Vieira com uma oferta elevada pelos dois atletas, mas que iria levar a uma diminuição do preço individual de cada.