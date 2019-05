Júlio César: o futuro, uma nota sobre Cillessen e ainda um "recado" a Jonas

O antigo guarda-redes do Benfica regressou ao Estádio da Luz para participar num jogo promovido por uma empresa de apostas. Em conferência de imprensa, abordou diversos temas sobre a atualidade dos campeões nacionais.

Análise da época do Benfica: "Foi uma época 'bacana'. Os benfiquistas têm de se sentir orgulhosos, o Benfica estava atrás do líder por sete pontos e depois com a reformulação, com outra cara na equipa, Bruno Lage fez um trabalho magnífico e foi ele o principal responsável pela reconquista. Os jogadores têm um papel fundamental obviamente, mas o Bruno Lage conseguiu assumir a frente de um clube num momento complicado e com a filosofia dele, métodos de trabalho, em pouco tempo os jogadores assimilaram e acabou por ser premiado com a reconquista. O aparecimento do Bruno Lage foi a maior surpresa do futebol português".

Sobre o futuro: "Desde que parei de jogar, decidi continuar em Lisboa, adaptei-me facilmente. Passa-me muita coisa pela cabeça, estou a pensar com calma e estou a trabalhar com a parte de imagem, para ver que profissão devo exercer. O meu futuro passa mais por fato e gravata, mas sinto saudades do balneário, não posso dizer que 'desta água não beberei'. Vejo-me mais de fato e gravata".

Sobre Cillessen, guarda-redes apontado ao Benfica: "Acho que o Benfica está sempre atrás de um novo guarda-redes, sabemos a filosofia de gestão do clube e hoje o Benfica tem dois belíssimos guarda-redes. Acho que a vinda desse guarda-redes do Barcelona pode ser uma situação positiva, porque acaba por haver concorrência na posição e o mister fica com três grandes guarda-redes com condições de serem o número 1. E isso só tem a beneficiar o Benfica e o treinador. Não conheço o trabalho dele [de Cillessen], mas se vem deve ter as suas qualidades, alguma coisa para contribuir para o clube".

Sobre o jogo na Luz, promovido por empresa de apostas: "A minha preocupação é que o presidente [Luís Filipe Vieira] esteja na bancada a assistir e possa contratar-me para camisola 10, para substituir o Jonas. Não vou jogar na baliza [risos]".