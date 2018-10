Jovic, goleador de alta classe que guarda a bola para dar aos pais

Os cinco golos pelo Eintracht valem elogios e aumentam ainda mais a cotação do avançado sérvio.

Os cinco golos marcados por Jovic no triunfo do Eintracht Frankfurt por 7-1 sobre o Fortuna Dusseldorf correram mundo, tornando ainda mais conhecido o nome do internacional sérvio, por quem o emblema germânico já garantiu que irá oficializar a opção de compra junto do Benfica. Impressionando com a "manita" de sexta-feira, que o colocou a par de Paco Alcácer, do Dortmund, na liderança dos goleadores da Bundesliga, com sete golos, o jovem futebolista é apontado a um futuro brilhante. "Marcou de pé esquerdo, de pé direito e de cabeça, raramente vi avançados assim. É preciso ter cuidado com os superlativos, mas, para mim, ele tem potencial para se tornar num avançado de classe mundial", garantiu Adi Hutter, técnico do Eintracht Frankfurt, sobre o futebolista de 20 anos, que vai despertando cada vez mais cobiça na própria Bundesliga.

E para reforçar as palavras de Hutter, também Matthias Sammer, figura histórica do futebol alemão, elogia o atacante: "Já é excecionalmente bom. Tem grande potencial e muito boa movimentação, antecipação e técnica - é completo."

Recordando que na última partida em que fez cinco golos tinha apenas... 12 anos, Jovic fez questão de guardar a bola de jogo para oferecer aos pais, Milan e Svetlana. Mas apesar do feito raro, sublinhou que desde cedo teve uma relação próxima com os golos. "Já desde criança que marcava golos atrás de golos. É inato, é o meu instinto", explicou, ele que voltou a admitir a mudança em relação ao que havia feito de águia ao peito: "Em contraste com o meu tempo no Benfica, tornei-me um verdadeiro profissional no Eintracht. Sei que esta é a minha oportunidade para me afirmar no futebol profissional."