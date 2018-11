De Telegraaf descreve os confrontos entre adeptos de Benfica e Ajax nas imediações de uma unidade hoteleira perto do Estádio da Luz.

"Ataque cobarde de hooligans do Benfica no hotel" - foi assim que o jornal holandês De Telegraaf classificou a ocorrência de confrontos entre adeptos do clube da Luz e do Ajax nas imediações de um hotel localizado perto do Estádio da Luz.

Os incidentes ocorreram após o jogo entre as duas equipas, que terminou empatado a uma bola, resultado que motivou festejos por parte dos adeptos do Ajax, que ficou mais perto da qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O De Telegraaf conta que "cerca de 100 adeptos do Ajax festejavam o empate com vinho e cerveja quando dezenas de adeptos do Benfica atacaram o exterior do espaço com garrafas e pedras".

"Os hooligans lançaram mobília através das janelas do hotel e os adeptos do Ajax correram com rapidez para as escadas, em direção aos quartos, local onde os hooligans não os podiam atingir", acrescenta a publicação.

O Ajax já apresentou queixa à UEFA, avança o De Telegraaf. "A informação que recebemos da polícia é que um cidadão holandês ficou ferido. Houve dano material, é algo de interesse público que aconteceu para lá do jogo, mas que teve de ser reportado à UEFA. Para as pessoas que estavam sentadas no pátio deve ter sido terrível", afirmou um porta-voz do clube holandês.