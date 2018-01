O avançado do Benfica abriu o coração a um canal do youtube, mostrando todo o seu benfiquismo, ao ponto de não pensar em mudar de ares até pendurar as botas

Jonas está a cumprir a quarta temporada de águia ao peito e, se depender do jogador, assim irá continuar nos próximos anos. "Nunca esperei ser um ídolo desta forma. Conseguimos muitas coisas em relação a títulos, coletivos e individuais. É um clube fantástico, com adeptos apaixonantes, num país maravilhoso, receberam-me muito bem aqui. Quero ficar mais tempo aqui. Não quero sair daqui agora e quem sabe terminar a minha carreira aqui", referiu em entrevista ao canal 'Pilhado', para acrescentar: ""Tomara que continue assim. Faço parte desta equipa há três anos e há três anos que vencemos o campeonato. Já no ano anterior à minha chegada tínhamos ganho".

"Corinthians agora não"

"Corinthians? É algo que me passa pela minha cabeça, sobretudo nos últimos anos. Por todo o carinho, respeito no nosso trabalho, isso vai ficando cravado na minha mente e faz-me pensar algumas coisas. Mesmo se tivesse a oportunidade agora de jogar no Corinthians, não. O meu projeto é terminar a minha carreira aqui. Só se for assim num último ano. Jogar num estadual, pois é aquele sonho de criança".

"Suárez tinha Messi e Neymar..."

"Há dois anos estive até aos últimos jogos na luta com eles pelo melhor marcador da Europa. Em 2015/16 'bati na trave', estive quase lá, mas o Suárez passou-me. Faltavam três ou quatro jornadas, o Neymar e o Messi começaram a passar-lhe a bola e em dois jogos ele fez oito golos. Acabou com 40 e eu com 32."

Seja como for, o avançado já mostrou que tem faro para o golo. "Aqui tenho 111 golos em três anos e meio. O atacante também vive de golos. Desde que não prejudique a equipa, quando estou próximo da área, estou sempre à procura de marcar. É uma característica que quero aproveitar."

"Estrutura montada para vender jovens jogadores"

"O Benfica é gigante. Só não está ao nível dos maiores da Champions - Real Madrid, Barcelona ou Manchester City - por uma questão financeira. A estrutura do clube é montada para vender jovens jogadores, e nos últimos anos fizeram grandes vendas. Mas em termos de estrutura, quando falo com jogadores de outros países percebo que é muito difícil o Benfica perder nessa área", refere o avançado, que compara os encarnados ao Flamengo e ao Corinthians. "São os que têm mais popularidade no Brasil. A torcida aqui é tão ou mais apaixonada quanto essa. É a maior torcida do Portugal, há sempre no mínimo 55 mil pessoas no estádio. É uma média brutal."

Jonas diz ainda ter uma relação de "respeito, carinho e amor" com os adeptos do Benfica. "É a verdade. Hoje sou Benfiquista. Mais do que qualquer clube brasileiro."

Taiuva, pais e "pior do mundo"

"O meu pai e a minha mãe são muito mais famosos que eu na minha cidade, por serem professores". E recorda, ainda, um título de um jornal espanhol que lhe chamou o pior avançado do mundo, depois de ter falhado três golos num jogo do Grémio para a Libertadores. "Pegaram pesado...", comentou, para reconhecer que esse comentário teve resultados nefastos: "O adepto do Grémio perdeu um pouco de paciência comigo por causa disso. Passei um aperto, até os meus pais foram para Porto Alegre. Não posso mentir que sentia muito aquilo."

Veja a entrevista na íntegra: