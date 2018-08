Jonas quebra silêncio e continua no Benfica

Avançado brasileiro faz o anúncio na BTV

Jonas vai continuar a ser jogador do Benfica, acabando desta forma a "novela" que envolveu avançado e clube durante as últimas semanas. A anúncio foi feito este sábado na estação de televisão do clube.

Após uma série de conversas tidas nos últimos dias entre Luís Filipe Vieira, o avançado e o seu empresário e irmão, as partes foram estreitando os termos de um entendimento, podendo até o brasileiro vir a ser uma das soluções para o ataque do Benfica na deslocação à Turquia, terça-feira próxima, na discussão do apuramento para o play-off de acesso à Champions, com o Fenerbahçe.