Jonas quase meio ano depois e contra o mesmo adversário

Avançado brasileiro volta a ser titular no campeonato. Não é a única novidade na equipa inicial do Benfica para o jogo com o Moreirense

Rui Vitória apresentou novidades na equipa inicial do Benfica para o jogo com o Moreirense, que abre a jornada nove do campeonato. Relativamente ao encontro com o Belenenses, que terminou com uma derrota por 2-0, o treinador das águias lançou João Félix e Jonas no onze, de onde saem Salvio (suplente) e Seferovic (com problemas físicos).

No que toca ao avançado brasileiro, não era titular para o campeonato desde a época passada, quando a 15 de maio o Benfica recebeu e venceu, curiosamente, o Moreirense, com um golo de Jonas. Estávamos na última jornada do campeonato. Jonas foi titular esta época, mas na Taça de Portugal, frente ao Sertanense.

Benfica joga com: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, João Félix e Gedson; Rafa, Jonas e Pizzi. Suplentes: Bruno Varela; Gabriel, Cervi, Salvio, Ferreyra, Samaris e Castillo.