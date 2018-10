Premium "Jonas não tem comparação com os outros avançados"

Ouvidos por O JOGO, José Carlos, Rui Águas, Dito e Daúto Faquirá entendem, de forma unânime, que face ao atual momento, o Pistolas justifica a titularidade já no próximo jogo com o Moreirense: "Será inevitável recorrer a ele".

Consumada a primeira derrota no campeonato, frente ao Belenenses, a falta de eficácia foi apontada por Rui Vitória como um dos motivos para o deslize e a troca de avançados poderá ser a solução para a seca de golos em dois jogos consecutivos (Ajax e Belenenses). Consultados por O JOGO, quatro ex-jogadores/treinadores consideram, de forma unânime, que está na hora de Jonas voltar ao onze encarnado. Com o Pistolas de início, o problema revelado no Jamor poderá ser dissipado pela qualidade do internacional canarinho. "É um jogador que vale mais de 30 golos por época e não tem comparação com os outros avançados", diz Daúto Faquirá.

Segundo melhor marcador estrangeiro da história do clube, Jonas está a um golo dos 100 tiros certeiros na Liga

Olhando para os números, segundo dados da Liga e do portal Wyscout, o Benfica fez 21 remates no Jamor e pela primeira vez desde que Rui Vitória chegou ao comando técnico dos encarnados não faturou sempre que disparou acima de duas dezenas em duelos do campeonato. Esta temporada, diante do Aves, as águias tiveram 26 remates, mas apontaram dois golos. E desde 2015/16, apenas tinha sido averbada uma derrota com registos tão elevados: aconteceu frente ao Marítimo, no desaire por 2-1, em 2016/17. "A equipa ficou intranquila a partir do momento em que não entra a primeira, segunda, ou terceira bola, a equipa ficou intranquila e desestabilizada emocionalmente com o golo apontado pelo Belenenses", evidencia José Carlos.

Com 15 golos marcados à oitava jornada, o atual desempenho é o pior da era Rui Vitória. Na época transata, os encarnados chegaram a esta fase com 16 golos, tal como tinha acontecido em 2015/16, nos primeiros tempos do treinador ribatejano ao leme das águias. Só em 2016/17, que terminaria com o inédito tetra, é que o Benfica apresentou índices mais elevados (19 golos).

"Será inevitável recorrer a Jonas"

Depois de um longo período em que esteve afastado dos relvados, por problemas físicos, Jonas voltou aos tiros certeiros no confronto com o Sertanense na Taça de Portugal e diante do Moreirense, na sexta-feira, parte na linha da frente, segundo o quarteto ouvido por O JOGO. Curiosamente, foi contra o emblema de Moreira de Cónegos que o Pistolas foi titular pela última vez na liga. Em maio, na última jornada, o camisola 10 fez o golo da vitória por 1-0. "Jonas é o avançado de maior qualidade do Benfica e será inevitável recorrer a ele", defende Dito, enquanto Rui Águias admite que o brasileiro é mais talentoso que Seferovic, atual titular. Lançado por Vitória ao intervalo do desafio com o Belenenses, Jonas persegue o centésimo golo na liga (tem 99 tentos).

Saída de Pizzi e aposta em homens na frente adulterou identidade

A perder por 2-0, Rui Vitória abdicou de Pizzi aos 68" numa altura em que o médio encarnado jogava sobre o flanco direito, no lugar que pertenceu a Salvio durante a primeira parte. Para Daúto Faquirá, a entrada de Castillo, em detrimento de Pizzi, foi um tiro nos pés por parte de Rui Vitória. "A forma como o treinador alterou o esquema e colocou muitas unidades na frente, acabou por partir a equipa. A partir do momento em que o Benfica ficou sem Pizzi, perdeu todas as referências relativas ao seu tipo de jogo e tornou-se uma presa fácil para o Belenenses", explica o treinador, acrescentando que a aposta em tantos avançados "colocou imensa pressão" a quem estava em campo. "A forma de jogar da equipa foi adulterada", conclui.

1 - Como se explica a ineficácia do Benfica frente ao Belenenses?

2 - Está na hora de Jonas voltar à titularidade?

José Carlos (ex-jogador do Benfica)

1 - Todas as épocas há jogos destes. Se os grandes ganhassem sempre, era sempre a mesma coisa, não tinha piada. Houve falta de inspiração do Benfica e inspiração do lado do Belenenses.

2 - Jonas só não é titular por uma questão de justiça pelo que o Seferovic tem dado à equipa num período difícil. Mas estando em condições, tem de ser o titular. Se não foi ontem [sábado] será amanhã. Se está no banco e entra, não me surpreende que seja titular já no próximo jogo, como não me surpreenderia se tivesse sido com o Belenenses.

Rui Águas (ex-jogador do Benfica)

1 - O desaproveitamento de golos é uma situação que surge por vezes. Vão-se falhando ocasiões, o tempo vai passando, o adversário marca e tudo vai ficando mais difícil. O Benfica fez mais do que suficiente para marcar, mas faltou tanto a pontaria como a confiança.

2 - Rui Vitória saberá melhor por que joga um e não outros e Seferovic tem feito um trabalho razoável, mas não tem o mesmo talento de Jonas. Por vezes, nestas situações, a mudança pode vir a ajudar a que apareçam melhorias.

Dito (ex-jogador do Benfica)

1 - O melhor marcador da equipa, Jonas, não tem estado nas melhores condições e a equipa ressente-se como se viu. Penso que falhou apenas a finalização dado que tudo o mais, nomeadamente o jogo ofensivo pelas alas, possibilitou a criação de ocasiões e isso é o mais importante.

2 - Jonas é o avançado de maior qualidade no Benfica e aquele que melhor condição tem para finalizar. Tendo capacidade para tal, o Benfica vai precisar dele para marcar, dado ser um jogador mais frio no momento de finalizar como já mostrou em épocas anteriores. Será inevitável recorrer a ele.

Daúto Faquirá (treinador)

1 - É óbvio que o Benfica está sempre refém de um jogador como Jonas, é alguém difícil de substituir. No Jamor, parecia uma questão de tempo até marcar, mas o Benfica falhou muitas oportunidades e acumulou erros primários, como o penálti do Vlachodimos e a forma como a defesa abriu no 2-0.

2 - Gosto do Seferovic, mas o Jonas faz a diferença num jogo como o do Belenenses. Em três oportunidades, costuma fazer golo. Seferovic luta, cai num lado e no outro, mas o Benfica está cheio de jogadores desses. É preciso alguém que faça golos e o Jonas não tem nada a ver com os outros avançados.