Jonas fechou o ano em grande e melhor só mesmo Super-Mário

Fruto do bis alcançado em Tondela, no triunfo por 5-1, o internacional brasileiro estendeu a liderança no topo dos goleadores da Liga, face aos 13 tentos de Dost e aos 12 de Marega e Aboubakar.

O campeonato chegou à pausa natalícia com Jonas na frente da lista dos melhores marcadores, fruto dos 18 golos apontados em 15 partidas, à frente dos concorrentes Bas Dost (13), do Sporting, e Marega e Aboubakar, do FC Porto (12). E a viver a melhor temporada da carreira até esta altura, Jonas apresenta um registo de tal forma impressionante que é preciso recuar até 2001/02 para encontrar alguém capaz de fazer melhor do que ele no campeonato. E o último a superar os números do camisola 10 é um tal... Jardel, também conhecido por Super-Mário, que atingiu os 19 golos na liga até à viragem do ano.

Depois de ter brilhado ao serviço do FC Porto, entre 1996 e 2000, o internacional brasileiro teve uma breve passagem pelo Galatasaray, acabando por regressar em 2001/02 a Portugal, para representar o Sporting. E não perdoou os adversários. Se terminou esse campeonato como rei dos goleadores, fruto dos 42 golos marcados, chegou à paragem na prova com 19 tentos em 16 jornadas disputadas até essa fase.

No período desde que chegou a Portugal, há quatro temporadas, Jonas até já era o detentor da melhor marca em período idêntico, pois tinha terminado a primeira fase de 2015/16 na frente dos marcadores, então com 13 golos. No seu primeiro ano na liga portuguesa, o líder até à viragem era Jackson, com 11 golos, enquanto na última época, com 15 jornadas disputadas, o topo dos goleadores era ocupado por Marega (V. Guimarães) e André Silva (FC Porto) - Dost, que viria a ser o melhor no final, com 34 golos, tinha então "apenas" nove, mas também fruto de ter começado a jogar pelo Sporting apenas à quarta jornada.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Observando todo o período até à fantástica marca de Jardel, que coincide precisamente com este milénio, foi Cardozo aquele que mais se tinha aproximado dos 18 golos apontados até agora por Jonas, tendo o Tacuara festejado, em 2009/10, 14 vezes em 14 jogos - em 2012/13 viria a liderar, com 12 golos. De resto, e em 17 temporadas sob análise, esta é a sexta vez que um avançado encarnado está na frente até ao Natal, pois também Simão e Nuno Gomes tinham conseguido esse feito.