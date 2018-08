Jonas esperado na Turquia

As conversações entre Vieira, o avançado e o seu representante voltaram a alicerçar as pontes para um acordo que pode satisfazer todas as partes, ficando o avançado na Luz

A continuidade de Jonas no Benfica ainda não foi oficializada esta sexta-feira pelos responsáveis encarnados, mas de acordo com as últimas indicações recolhidas, o fumo branco estará para breve. Após uma série de conversas tidas nos últimos dias entre Luís Filipe Vieira, o avançado e o seu empresário e irmão, as partes foram estreitando os termos de um entendimento que estará iminente, podendo até o brasileiro vir a ser uma das soluções para o ataque do Benfica na deslocação à Turquia, terça-feira próxima, na discussão do apuramento para o play-off de acesso à Champions, com o Fenerbahçe.

As conversações mais recentes decorreram durante o dia de ontem, obviamente antes de o líder encarnado ter dado entrada no hospital, e tudo terá ficado praticamente esclarecido, sendo que a intenção de Luís Filipe Vieira é prolongar a ligação de Jonas ao clube da Luz até 2020. Para tal, o avançado abdicaria da milionária oferta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que o tem tentado com um salário de 5,2 milhões de euros anuais e um contrato de duas temporadas. As águias, essas, ainda encaixariam cinco milhões de euros pela saída daquele que tem sido o seu goleador máximo nas últimas temporadas. Apesar desta questão, Vieira não esconde que quer ver Jonas no plantel de Rui Vitória, ainda que os problemas nas costas do atleta o venham a condicionar desde a época passada. Ainda ontem, curiosamente, Diamantino Miranda, ex-jogador dos encarnados e comentador televisivo, assegurava que o acordo entre o Benfica e Jonas estava finalizado. No fundo, mais uma acha para a fogueira que vai iluminando aquilo que apenas faltará oficializar: o homem que em 152 partidas de águia ao peito fez 122 golos vai mesmo continuar a dar alegrias aos encarnados. Ontem, e mesmo não tendo sido convocado por Rui Vitória, Jonas esteve nas bancadas da Luz a ver o jogo com o V. Guimarães, ao lado dos colegas.