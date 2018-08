Jonas e Vieira mais próximos

Reunião entre o empresário de Jonas e o líder das águias não resultou em acordo, mas hoje pode haver decisão

A continuidade ou saída de Jonas não ficou totalmente fechada esta quinta-feira, após uma ronda negocial que acabou por adiar uma decisão que, sabe O JOGO, o goleador dos encarnados tenciona comunicar hoje a Luís Filipe Vieira. No entanto, houve uma aproximação entre as partes em relação aos termos da renovação de contrato por mais uma temporada, tendo ficado em aberto ainda algumas questões financeiras a acertar antes do início do primeiro jogo do Benfica na Liga, às 20h30, ante o Vitória de Guimarães.

A sucessão de encontros demonstra a intenção do jogador, mas também do líder encarnado, de prolongar até 2020 uma ligação que se iniciou em 2014 e que rendeu ao Benfica muitos golos, determinantes para a conquista de vários títulos. Depois de confrontado com uma promessa de contrato do Al-Nassr, da Arábia Saudita, com muitos milhões nele inscritos (5,2 milhões de euros por duas temporadas), Jonas não excluiu a continuidade na Luz e Luís Filipe Vieira também demonstrou a intenção de contar com o goleador.

No final do jogo com o Fenerbahçe, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o presidente das águias manifestou o seu apreço pelo jogador, embora tenha passado a mensagem de que uma transferência, a acontecer - e que permitiria ao Benfica encaixar cinco milhões de euros -, teria de ser assumida em termos públicos pelo camisola 10, que já não entrou nas contas de Rui Vitória para a receção aos turcos, numa decisão que se deverá manter hoje, quando for divulgada a convocatória.

Para esta sexta-feira está previsto novo encontro entre Vieira, Jonas e o seu irmão e empresário, para finalizar o processo que permitirá, havendo fumo branco, o regresso do jogador às opções técnicas para o segundo jogo com o Fenerbahçe.