Jonas e Castillo sobem ao palco frente ao Aves

Se Jonas ainda não somou qualquer minuto oficial esta época, Castillo também não jogou muito, acumulando 65" em três presenças, duas com o Fenerbahçe e uma com o Rio Ave

O próximo jogo do Benfica, domingo, a receção ao Desportivo das Aves, poderá marcar um novo ciclo no que ao ataque diz respeito. Rui Vitória tem nos seus planos, segundo O JOGO apurou, dar uma roupagem mais "fresca" à equipa na zona de finalização, contando, para isso, com a progressiva maior capacidade física de Castillo e a disponibilidade clínica de Jonas, numa altura em que o outro dianteiro mais central do plantel, Ferreyra, meteu baixa devido a uma lombalgia.

Ainda que dependendo do que ditarem as avaliações e as respostas que o chileno e o brasileiro darão na sessão de preparação de hoje e na de amanhã, o técnico dos encarnados tem em vista o lançamento na equipa titular de Castillo, mas também aponta desde já à primeira convocatória de Jonas esta temporada para jogos oficiais.

O camisola 30 esteve cerca de um mês afastado dos relvados devido a uma lesão muscular sofrida no segundo jogo com o Fenerbahçe, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, tendo volta a jogar frente ao Rio Ave, na Taça da Liga, com o técnico das águias a lançá-lo a quatro minutos do fim. Dada a forma como decorreu a partida da Champions ante o Bayern, Rui Vitória optou por deixar Seferovic em campo até ao apito final, resguardando o chileno a pensar precisamente na receção ao Desportivo das Aves.

Nesse âmbito, e perante o desgaste a que Seferovic foi sujeito na tentativa de pressão, durante os 90 minutos, ao sector recuado do Bayern, Rui Vitória incluiu no seu plano de jogo para domingo deixar o dianteiro suíço de fora do encontro, naquela que poderá ser a única alteração no onze. Desta forma, visará potenciar a aquisição de ritmo competitivo de Castillo, de forma a que esteja na sua melhor forma quando o Benfica visitar Chaves, Atenas e receber o FC Porto.

Com o mesmo objetivo em mente, Jonas deverá ser convocado depois de recuperado dos problemas cervicais e lombares que o afastaram dos treinos desde o início de agosto e aos quais voltou em pleno na última semana. Não foi chamado para o arranque da fase de grupos da Champions, mas poderá somar os primeiros minutos oficiais ante o Aves.