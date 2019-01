O avançado brasileiro disputou um lance com o guardião do Portimonense e Manuel Mota mostrou o vermelho direto.

O Conselho de Disciplina divulgou os castigos referentes à 15º jornada da I Liga e Jonas apanhou um jogo de suspensão após ter visto o vermelho direto no jogo frente ao Portimonense.

O relatório do Conselho de Disciplina diz que Jonas foi expulso por "prática de jogo violento" e por ter "atingido com o peito do pé a cara do adversário na disputa da bola". O brasileiro vai falhar a receção ao Rio Ave, no domingo, mas já estará disponível para a deslocação ao terreno do Santa Clara na jornada seguinte.

O Portimonense vai ter de pagar uma multa no valor de 4782 euros porque, no intervalo, apenas permitiu que o relvado fosse regado durante dois minutos, visto que decorreu uma coreografia no centro do terreno do jogo durante o tempo de descanso.

Veja o lance que motivou a expulsão: