Jogos à porta fechada: Benfica anuncia providência cautelar

Clube da Luz vai avançar com providência cautelar.

O Benfica anunciou esta terça-feira que vai avançar com uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), depois de o recurso do castigo de um jogo à porta fechada ter sido recusado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

"Informamos que avançaremos de imediato com o devido procedimento cautelar, junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com vista à suspensão dos efeitos da decisão em causa e posterior impugnação da mesma", pode ler-se no comunicado das águias.

O clube da Luz refere ainda que a Direção tornará pública uma posição sobre o tema na Assembleia Geral de dia 28 de setembro.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD entende como séria e muita grave a decisão da Federação Portuguesa de Futebol, através do Conselho de Disciplina, de considerar improcedente o seu recurso do castigo aplicado de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz.

Informamos que avançaremos de imediato com o devido procedimento cautelar, junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com vista à suspensão dos efeitos da decisão em causa e posterior impugnação da mesma.

A Direção do Sport Lisboa e Benfica tornará pública uma posição sobre esta matéria junto dos Sócios na próxima Assembleia Geral do Clube, que se realiza sexta-feira, dia 28 de setembro."