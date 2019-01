Jogador do Benfica Sub-23 evacuado do estádio em ambulância

Choque com adversário durante a primeira parte do jogo com o Belenenses na Liga Revelação

João Ferreira, da equipa Sub-23 do Benfica, perdeu os sentidos no decorrer do jogo com o Belenenses, que se disputa esta terça-feira. Tudo aconteceu após um choque de cabeça com um adversário, obrigando à entrada de uma ambulância em pleno relvado do estádio do Real de Massamá.

O lateral benfiquista, de 17 anos, chocou com um adversário já perto do intervalo e perdeu os sentidos, ficando estendido no relvado. A situação de João Ferreira motivou a preocupação dos colegas de equipa, que chamaram rapidamente pela entrada da equipa médica.

Depois de assistido durante largos minutos, foi retirado de ambulância e evacuado para o hospital.