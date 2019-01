Jovem do Benfica conta história, na primeira pessoa, do crescimento no mundo do futebol

João Félix é uma das jovens estrelas do Benfica, mas o avançado de 19 anos podia vestir hoje de azul e branco. Foi no FC Porto que fez boa parte da formação e recorda o momento quando, aos 13 anos, teve de trocar o conforto do lar em Viseu por um quarto no Porto. "Saí do carro, segurei a mão do meu pai e entrei no quarto onde ia viver com um grupo de jovens jogadores. Sentei-me e comecei a chorar. Disse ao meu pai que não queria ficar. Queria ir para casa." A resposta do pai fê-lo ficar. "Disse-me: 'ficas esta noite. Se sentires o mesmo amanhã, ou depois, venho-te buscar. Mas nunca mais te trago de volta para aqui'", recordou num depoimento ao "The Players Tribune".

O jovem jogador acabou por ficar mesmo e esteve no FC Porto até aos 16 anos, altura em que decidiu que tinha de mudar algo. "Quando tenho a bola, estou no meu melhor. É quando sou eu. Mas quando jogava nas equipas jovens do FC Porto, isso nem sempre acontecia. Não acreditavam em mim tanto quando eu. Não confiavam em mim no campo. Criticavam o meu tamanho. Tiravam-me do campo, tiravam-me a bola. No FC Porto, perdi a minha alegria. Em Lisboa, recuperei-a. Demorou algum tempo. Tive de voltar a provar o meu valor. Mas o Benfica tem um estilo de jogo bonito. Acreditam no todo, na formação, nas ideia da equipa antes do individual", sublinha.

A estreia na equipa principal dos encarnados deu-se já esta época e o primeiro jogo em casa foi o dérbi com o Sporting. João Félix foi o autor do golo que deu o empate aos encarnados e recorda esse momento. "Estávamos a perder por 0-1 e entrei em campo. O barulho, a tensão, era imenso. Com cinco minutos para jogar, estávamos a pressionar. Não sou goleador, mas estava a tentar avançar no terreno. Ao minuto 86 o Rafa fez uma corrida do lado direito e estava à procura de cruzar. Eu estava no segundo poste a pensar 'confia em mim, confia em mim, passa para mim.' Ele fez um grande cruzamento. Eu fiz a parte fácil. 1-1. Não me lembro bem do que aconteceu a seguir. Lembro-me do anúncio no estádio: 'Golo marcado pelo número 79, João...' Depois houve uma pausa e o público gritou: 'FÉLIX'. O momento mais fixe da minha vida, sem dúvida."