João Félix: o sonho que envolve Ronaldo e o prémio que já foi de Renato Sanches

Afirmação do jovem português do Benfica não passou despercebida em Itália.

É a maior figura do momento no que respeita a jovens formados no Benfica a afirmarem-se na equipa principal das águias. O protagonismo do jovem de 19 anos esta época já despertou o interesse de diversos clubes maiores da Europa e, também por isso, o jornal Tuttosport entrevistou o camisola 79, que não escondeu um desejo especial: ser colega de Cristiano Ronaldo, atual estrela da Juventus.

"Tenho o grande sonho de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo porque ele é simplesmente o maior: um ídolo, um ícone mundial, um exemplo para toda a gente. Só o facto de poder estar com ele, de treinar com um "monstro" como ele, já me iria fazer crescer. Ele é o melhor exemplo de autossacrifício, da vontade de ferro e de humildade, alguém que quer sempre melhorar e que me inspira", afirmou João Félix, num piscar de olho a uma futura parceria com CR7. Em Itália, na Juventus, ou na Seleção Nacional.

O dianteiro dos encarnados, que cumpre a primeira temporada como sénior, assume que se sente "atraído pelas grandes ligas, como a espanhola, a inglesa, a italiana e a francesa", antevendo a sua saída do Benfica para poder atingir o patamar das maiores figuras do futebol português. Para isso, confessa, confia no pai e no empresário Jorge Mendes. "Sou um profissional com a dupla felicidade de ser acompanhado pelo meu pai e pelo empresário Jorge Mendes. Por isso, quando sair [do Benfica] será uma decisão de acordo entre todos. Todos os melhores jogadores em Portugal foram jogar para as maiores competições internacionais e claro que eu também gostaria de o fazer. Mas não sinto qualquer pressão", explica o avançado que soma já sete golos em 20 jogos pelas águias. Apesar disso, não se deslumbra: "Não tenho medo das figuras que me rodeiam ou das ilusórias comparações que se fazem na comunicação social nem do interesse dos maiores clubes do planeta. No máximo, fico lisonjeado."

Golden Boy como... Renato Sanches

Um objetivo traçado por João Félix para este ano é ser considerado o melhor jogador jovem da Europa com menos de 21 anos, ganhando o troféu Golden Boy. "Quero ganhar o Golden Boy, um prémio fantástico, pois é a Bola de Ouro dos jovens", afirmou o avançado do Benfica. Como fonte de inspiração, João Félix terá o único português que até hoje recebeu esse prémio e que até passou pela mesma formação: Renato Sanches, em 2016. O atual detentor do título é o holandês do Ajax, Matthijs de Ligt.