João Félix e o FC Porto: há uma tendência que vem desde a formação

João Félix está garantido no onze do Benfica e prepara-se para se estrear em clássicos na equipa principal. Inexperiência que está longe de ser preocupante para os lisboetas, já que o talento viseense de 19 anos somou seis golos ao FC Porto durante o percurso formativo. Assim, o reencontro com um clube ao qual esteve ligado sete anos só pode ser visto como um fator de maior motivação, um pouco à imagem de André Gomes, que na estreia contra a ex-equipa, até marcou. Em seis jogos contra os dragões, Félix tem duas vitórias, um empate e três derrotas, não escondendo, porém, o protagonismo individual. Pelos juvenis, entrou para adiantar o Benfica no jogo fora; em 2016/17 marcou novamente no distrito do Porto, mas perdeu; e em 2017/18 bisou duas vezes, uma no Seixal, outra em Gaia. Foi absolutamente determinante para o título nacional de juniores. Na fase final marcou em nove dos 11 jogos em que alinhou, num total de 16 tentos, destacando-se seis bis e um hat trick. Faltou-lhe marcar aos portistas na II Liga pelos bês.

Assumindo a posição de atacante desde que Bruno Lage tomou conta da equipa sénior dos encarnados, Félix tem sido a figura maior do ataque e já leva três golos nos quatro jogos disputados, a melhor sequência a titular. "É um talento e tem todas as condições para se afirmar no futebol nacional e internacional", elogiou Lage, salientando a importância do jovem no ataque à profundidade.

Jovem encarnado está há quatro jogos a titular, melhor série da época, e é indiscutível para Lage. Frente aos azuis e brancos, não foi ao banco por lesão no tornozelo e quer repetir a façanha de André Gomes

Contudo, não é só João Félix que pode representar a formação na estreia. Gedson tem sido substituto utilizado de Lage e deve acompanhar o colega de longa data. Castillo também pode dar os primeiros passos ante os dragões.