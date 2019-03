João Félix diz que golo ao FC Porto "não foi o mais especial" e explica festejo de joelhos

Jovem prodígio do Benfica marcou o primeiro golo das águias no clássico do Dragão, mas assegura que "não foi o mais especial".

João Félix é um dos nomes da moda do futebol europeu. Elevado ao estatuto de indiscutível por Bruno Lage, o jovem da formação do Benfica tem sido um dos principais destaques na recuperação encarnada no campeonato e, entrevistado pela Marca, falou sobre a vitória no clássico com o rival FC Porto, que as águias venceram por 2-1.

"É difícil explicar o que senti. Estava à procura desse momento e foi especial para mim e para os meus pais. Mas não foi o golo mais especial até agora. Foi importante porque se tratava de um jogo importante, mas já houve e haverá outros golos importantes", assinalou o jogador de 19 anos, que também explicou o festejo no relvado do Estádio do Dragão:

"Gosto de Mbappé como jogador e gosto dessa celebração. Pensei que era o melhor momento para fazê-la. Neste momento, Mbappé é o avançado de que mais gosto", afiançou Félix, que explica a retoma do Benfica na I Liga. "Foi complicado, em alguns momentos pensámos que era quase impossível, mas pouco a pouco temos conquistado pontos e agora somos líderes. Vem aí o mais difícil, que é manter o primeiro lugar", rematou.