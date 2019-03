João Félix: "Acho que penso um bocado mais à frente"

Porto, 02/03/2019 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta tarde o Sport Lisboa e Benfica, no Est‡dio do Drag‹o, em jogo da 24» jornada da I Liga 2018/19. Festa de João Felix Rafa e Pizzi (Ivan Del Val/Global Imagens)

Jovem avançado dos encarnados revela que pensou desistir, mas seguiu os conselhos do pai e continuou no futebol.

Figura do momento no Benfica, João Félix não esconde o orgulho por vestir a camisola dos encarnados e em declarações ao Magazine da UEFA, o jovem avançado, que marcou ao FC Porto no clássico, falou das suas caraterísticas. "Como não sou muito forte fisicamente, tenho de compensar com outras caraterísticas e acho que penso um bocado mais à frente. Prevejo as coisas antes de acontecerem, o que me permite estar melhor posicionado e fazer mais passes para finalização", afirmou Félix, blindado por uma cláusula de 120 milhões de euros. Chamado por Rui Vitória, tem ganho mais protagonismo com Bruno Lage, que o colocou a jogar como avançado.

"Ao início foi um bocado mais complicado. Passei da equipa B para a A e a envolvência é muito maior. A responsabilidade é maior, mas com o tempo e a ajuda das pessoas certas, fui conseguindo conciliar isso. Só um lote restrito de jogadores pode jogar no Benfica. Não é quem quer que pode jogar no Benfica e isso dá-nos responsabilidade. Sabemos que é um clube dos mais conhecidos e com mais história em termos mundiais e sinto-me extremamente feliz por ter essa oportunidade", sublinha. Com uma passagem pelas camadas jovens do FC Porto, antes de rumar à Luz, Félix assume que ponderou desistir. "Cheguei a uma altura em que não jogava, parecia que sentia que já não tinha prazer em jogar futebol. Estive mesmo para deixar o futebol e experimentar outro desporto, mas o meu pai lá me convenceu. Disse que nada ia ser fácil e que tudo era conquistado com sacrifício. Ouvi o que ele disse e prossegui o meu caminho", diz Félix, que no Dragão apontou o 11.º golo pelas águias.

Para trás, ficou também a experiência na Youth League, que o Benfica não conseguiu vencer. "Jogámos contra grandes equipas, sempre quisemos ganhar a Youth League, mas não conseguimos, Mas isso fez-nos crescer muito e aprendemos muita coisa."