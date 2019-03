João Félix a baixar de rendimento? Bruno Lage respondeu: "Se olharmos para Ronaldo..."

Treinador do Benfica prefere ter uma visão mais alargada sobre o momento do jovem jogador e dá o exemplo de Cristiano Ronaldo.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, Bruno Lage foi questionado sobre o momento de forma de João Félix, que ficou em branco nos últimos três jogos do Benfica e não foi titular na receção ao Dínamo Zagreb. O técnico das águias apontou para o exemplo de Cristiano Ronaldo e assumiu preferir uma visão mais alargada na análise.

"Porque é que só fazemos essa avaliação a três jogos? Porque não fazer de 10 jogos? Não pode ser só nesse sentido... Em dois jogos, conquistámos um ponto e perdemos o outro [jogo]. Parte sempre a forma como queremos olhar para as coisas. Se olharmos para a carreira do Cristiano Ronaldo, que tem um percurso fantástico, há momentos menos positivos. É apenas uma forma de olhar para as coisas, neste caso para o João [Félix]. Imagine passar de cinco ou seis meses sem jogar 90 minutos e passar a jogar sempre. Mas, mais do que isso, ter dois ou três dias de descanso entre jogos é um pouco diferente. O João, durante grande parte da época, não tinha minutos. É preciso ter esse cuidado e foi também a nossa gestão do plantel. É um jogador que tem feito um percurso muito interessante", referiu Lage, que comentou a chamada do jovem de 19 anos à Seleção Nacional:

"É consequência do trabalho e daquilo que o selecionador tem feito. Não olhou apenas para dois ou três jogos, olhou para o percurso do João no Benfica e nas seleções. É uma chamada natural. Tendo oportunidade de jogar na I Liga e fazendo um bom trabalho pode ser chamado", rematou o treinador do Benfica.