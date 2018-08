Acordo entre Benfica e Jonas, avança a TVI

A novela em torno do futuro de Jonas tem marcado a atualidade do Benfica

O Benfica já terá chegado a acordo com Jonas. Depois de uma longa novela e maratona negocial, as duas partes já terão alcançado um entendimento, segundo deu conta Diamantino Miranda, antigo jogador do clube da Luz, em declarações à TVI.

Refira-se que O JOGO já adiantara na edição impressa desta quinta-feira que existiu uma aproximação entre as partes em relação aos termos da renovação de contrato por mais uma temporada, tendo ficado em aberto ainda algumas questões financeiras a acertar antes do início do primeiro jogo do Benfica na Liga, às 20h30, ante o Vitória de Guimarães.

A sucessão de encontros demonstra a intenção do jogador, mas também do líder encarnado, de prolongar até 2020 uma ligação que se iniciou em 2014 e que rendeu ao Benfica muitos golos, determinantes para a conquista de vários títulos. Depois de confrontado com uma promessa de contrato do Al-Nassr, da Arábia Saudita, com muitos milhões nele inscritos (5,2 milhões de euros por duas temporadas), Jonas não excluiu a continuidade na Luz e Luís Filipe Vieira também demonstrou a intenção de contar com o goleador.

No final do jogo com o Fenerbahçe, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o presidente das águias manifestou o seu apreço pelo jogador, embora tenha passado a mensagem de que uma transferência, a acontecer - e que permitiria ao Benfica encaixar cinco milhões de euros -, teria de ser assumida em termos públicos pelo camisola 10, que já não entrou nas contas de Rui Vitória para a receção aos turcos.

Havendo fumo branco, o regresso do jogador às opções técnicas poderá acontecer já no segundo jogo com o Fenerbahçe.