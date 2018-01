"Isto é um ataque ao coração do Benfica", riposta Rui Vitória

Treinador do Benfica fez a antevisão do jogo com o Sporting, mas não deixou de abordar o tema das suspeitas sobre a viciação de resultados

Rui Vitória foi questionado sobre o impacto que a investigação em curso sobre os resultados do Benfica poderá ter na equipa. O treinador não fugiu ao tema e foi bastante duro na defesa da equipa e do clube. "Antes de mais, tenho de falar da facilidade com que se levanta a poeira e se deixa o pó andar pelo andar. Deixa-me abismado. Ninguém pensa nas famílias e nos clubes que estão envolvidos? Quando se rompe saco de penas, as penas saltam por todo o lado e não conseguimos voltar a pô-las lá dentro. Não se pensa na família de jogadores e treinadores envolvidos. Não aceito, não admito, que se mexa com trabalho dos jogadores, o meu trabalho e de pessoas antes de mim que estiveram aqui a trabalhar de forma determinada e convicta. Não se ganham tantos títulos assim, não se batem recordes de ânimo leve. Não aceito que se coloque em casa, até por quem já não está cá, o que foi ganho com muito empenho e muito sacrifício e muita dedicação."

O treinador seguiu lembrando que é altura de marcar uma posição. "Fica provado que já não é um ataque ao presidente, ao assessor, ao treinador ou jogador. Isto é uma afronta ao coração do Benfica, é feito para nos dividir, é tocar no símbolo do Benfica e isso benfiquistas não podem aceitar. Parece-me altura de marcar posição enquanto pertencente a este trabalho que foi feito, alertar para o que se está a viver. Os benfiquistas têm de sentir isto como ataque ao coração do Benfica", rematou.